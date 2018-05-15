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جون كاسن يصف أحداث غزة بالصادمة وينشر بيان حكومته الرافض لنقل سفارة أمريكا

الثلاثاء، 15 مايو 2018 01:38 م
جون كاسن يصف أحداث غزة بالصادمة وينشر بيان حكومته الرافض لنقل سفارة أمريكا جون كاسن
كتبت ريهام عبد الله
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نشر جون كاسن، السفير البريطانى، بيان الحكومة البريطانية لإدانة العنف الذى جرى فى غزة أمس، ووصفه بأنه صادم وخسارة مأساوية للأرواح.

وقال جون كاسن في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"تصريحات الحكومة البريطانية حول العنف الصادم والخسارة المأساوية للأرواح في غزة، نعرب عن قلقنا البالغ .. العنف هدّام للسلام .. نختلف مع الولايات المتحدة في قرار نقل سفارتها".

جون كاسن
جون كاسن

 


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