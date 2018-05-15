جوتيريس يدعو إلى إيجاد حل سياسى للصراع فى غزة

نيويورك (أ ش أ)

قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الثلاثاء، إن مقتل أكثر من 50 شخصًا فى قطاع غزة أمس الاثنين يوضح الحاجة لإيجاد حل سياسى للصراع.

وقال جوتيريس فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بأن الطريق لإنهاء المواجهات الحالية يكمن في حل الدولتين. ووصف جوتيريش ما حدث بأنه "مأساة مروعة" وأنه يوضح مدى أهمية إيجاد حل سياسيى