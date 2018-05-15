تيريزا ماى تدعو جميع الأطراف فى غزة إلى ضبط النفس

تيريزا ماى تدعو جميع الأطراف فى غزة إلى ضبط النفسالثلاثاء، 15 مايو 2018 07:27 م
تيريزا ماى
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دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى "جميع الأطراف" إلى ضبط النفس بعد مواجهات اليوم السابق فى قطاع غزة حيث قُتل نحو 60 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقالت ماى فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى لندن "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس" بعد أن كانت دعت فى البداية "إسرائيل إلى ضبط النفس". وأضافت "من الملح تحديد الوقائع بعد ما حدث بالأمس".
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