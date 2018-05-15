تواصل عمليات إخراج المسلحين من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى لشمال سوريا

دمشق (أ ش أ)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن عمليات إخراج دفعة جديدة من المسلحين وعائلاتهم إلى شمال سوريا تواصلت اليوم الثلاثاء، فى إطار تنفيذ الاتفاق القاضى بإخلاء ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى من المسلحين.

وذكرت (سانا) أن عددا من الحافلات دخلت إلى منطقتى تلبيسة والحولة بريف حمص الشمالى لإخراج المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم باتجاه نقطة التجميع النهائية على أطراف قرية المختارية تمهيدا لنقلها إلى شمال سوريا، موضحة أن الحافلات تخضع لإجراءات تفتيش صارمة قبل إخراجها إلى نقطة التجميع النهائية، لمنع المسلحين من تهريب ألغام أو عبوات ناسفة أو أسلحة غير مسموح بها أو إخراج أى شخص تحت الضغط والتهديد.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إخراج 122 حافلة، أمس الاثنين، تقل مئات المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفى حمص الشمالى وحماة الجنوبى، وتم نقلهم إلى شمال سوريا.