القوات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

رويترز

أفادت قناة الإخبارية، أن القوات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن على جازان ولا تقارير عن سقوط ضحايا.

واعتراضت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية من داخل الأراضى اليمنية "محافظة صعدة" باتجاه أراضى المملكة الأربعاء الماضى.

وأوضح العقيد المالكى أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان" وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف المالكى أن هذا العمل العدائى من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيرانى للمليشيات الحوثية بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممى (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمى والدولى، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنسانى.