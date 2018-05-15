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القنصل البريطانى بالقدس: أمس كان يومًا مروعًا.. ندعوكم لضبط النفس

الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:55 م
القنصل البريطانى بالقدس: أمس كان يومًا مروعًا.. ندعوكم لضبط النفس العنف ضد الفلسطينيين
كتبت ريهام عبد الله
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وصف فيليب هول، القنصل البريطانى بالقدس، أحداث العنف التى وقعت أمس الإثنين، بغزة والضفة الغربية، بالمروعة.

وقال هول في تغريدة نشرها الحساب الرسمى للقنصلية البريطانية بالقدس، عبر تويتر"كان يوم أمس يومًا مروعًا، قلوبنا اليوم حزينة معكم. لا قيمة في مزيد من الوفيات اليوم، نرجو من المتظاهرين اليوم المحافظة على سلمية الاحتجاجات، لمن لديهم قرار الرد: ندعوكم الى ضبط النفس والهدوء." فيليب هول القنصل البريطاني العام في القدس".

 

السفارة البريطانية بالقدس
السفارة البريطانية بالقدس

 


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