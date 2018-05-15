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العبادى يهنىء الصدر بفوز تحالفه بالمرتبة الأولى فى الانتخابات العراقية

الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:41 م
العبادى يهنىء الصدر بفوز تحالفه بالمرتبة الأولى فى الانتخابات العراقية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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هنأ رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر بفوز تحالف "سائرون" بالمرتبة الأولى فى الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامى لزعيم التيار الصدرى - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع)، اليوم الثلاثاء، أن الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من العبادى، مهنئاً إياه بإجراء العملية الانتخابية بأجواء ديمقراطية آمنة وفوز تحالف (سائرون) الوطنى وحصوله على المرتبة الأولى ضمن القوائم الانتخابية المتنافسة فى الانتخابات البرلمانية.

وأوضح البيان أن الصدر اعتبر هذا الفوز إنجازا للشعب العراقى واستحقاقه الوطنى أولاً وآخراً، داعيا إلى تحقيق تطلعات الشعب فى العيش الحر الكريم الذى يصبو إليه.

يذكر أن تحالف "سائرون" فاز بالمرتبة الأولى من بين القوائم الفائزة فى عموم العراق، بحسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حل بالمرتبة الثانية تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى يليه تحالف النصر بزعامة العبادى.

 


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