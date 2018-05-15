الرئيس محمود عباس يستدعى الممثل الفلسطينى فى واشنطن

رويترز

أبلغ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التلفزيون الفلسطينى بأن الرئيس محمود عباس استدعى المبعوث الفلسطينى فى واشنطن اليوم الثلاثاء.

وذكر عريقات أن رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن حسام زملط فى طريق عودته إلى الأراضى الفلسطينية.

وقال بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن القرار جاء "بعد نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".