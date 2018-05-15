الرئيس الفلسطينى يغادر المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة

رام الله (أ ش أ)

غادر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء يوم الثلاثاء، مستشفى رام الله الاستشارى، بعد إجرائه عملية جراحية فى الأذن الوسطى.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمى إن "الرئيس عباس غادر المستشفى الاستشارى فى رام الله بعد إجرائه عملية ناجحة فى الأذن الوسطى".

ومن جهته، قال المدير الطبى فى المستشفى الاستشارى الدكتور سعيد سراحنة، "لقد أدخل الرئيس محمود عباس إلى المستشفى الاستشارى العربى اليوم لاجراء عملية جراحية فى الأذن الوسطى اليسرى، وتم اجراء العملية بنجاح وغادر المستشفى بحمد الله ورعايته وهو بكامل صحته.