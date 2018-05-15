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الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:46 م
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الرئيس الفلسطينى يجرى عملية جراحية فى الأذن الوسطى برام الله

الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:27 ص
الرئيس الفلسطينى يجرى عملية جراحية فى الأذن الوسطى برام الله الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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توجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى الاستشارى بمدينة رام الله، لإجراء عملية جراحية بسيطة فى الأذن الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه من المتوقع أن يغادر الرئيس عباس المستشفى بعد ساعات من إجراء العملية الجراحية.

 


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الرئيس الفلسطينى

محمود عباس يجرى عمليه

فلسطين

الاذن الوسطى

عمليه فى الاذن الوسطى لمحمود عباس




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