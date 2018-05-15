الرئيس الفلسطينى يجرى عملية جراحية فى الأذن الوسطى برام الله

رام الله (أ ش أ)

توجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى الاستشارى بمدينة رام الله، لإجراء عملية جراحية بسيطة فى الأذن الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه من المتوقع أن يغادر الرئيس عباس المستشفى بعد ساعات من إجراء العملية الجراحية.