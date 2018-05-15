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الرئيس العراقى: نقل السفارة الأمريكية للقدس انتهاك للقانون الدولى

الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:52 ص
الرئيس العراقى: نقل السفارة الأمريكية للقدس انتهاك للقانون الدولى الرئيس العراقى فؤاد معصوم
بغداد (أ ش أ)
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ندد الرئيس العراقى فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء، بقتل متظاهرين فلسطينيين، فيما جدد رفض العراق نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال معصوم - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أن العراق يرفض - بشكل قاطع - استخدام العنف فى مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، مؤكدا دعم بلاده الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وعلى رأسها الحق فى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد رفض بلاده قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة فى هذا الشأن فضلا عن انتهاكه للحقوق العادلة للشعب الفلسطينى الشقيق.

 


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