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الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:54 م
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"الدفاع عن الأطفال": الاحتلال الإسرائيلى قتل 18 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام

الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:44 م
"الدفاع عن الأطفال": الاحتلال الإسرائيلى قتل 18 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام استشهاد طفلة فلسطينية
رام الله (أ ش أ)
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أفادت الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت 18 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجارى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، 12 منهم استشهدوا منذ 30 مارس الماضى من ضمنهم 6 استشهدوا أمس الاثنين، فى قطاع غزة خلال مشاركتهم فى مسيرة العودة.

وذكرت الحركة - فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، "أن 14 طفلا من الذين قتلتهم قوات الاحتلال قتلوا جراء إصابتهم بالأعيرة النارية الحية، حيث أن الغالبية العظمى منهم أصيبوا فى الأجزاء العليا من الجسد".

وأضافت: "أنه من بين الأطفال الستة الذين قتلتهم قوات الاحتلال أمس، فى قطاع غزة، ثلاثة من بينهم طفلة استشهدوا جراء إصابتهم بأعيرة حية فى رؤوسهم، وطفل استشهد إثر إصابته بعيار حى فى رقبته، بينما استشهد طفلان جراء إصابتهما بأعيرة حية فى البطن".

وأكدت الحركة أن طبيعة ومكان الإصابات يؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تستخدم القوة المميتة ضد المواطنين الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال الذين لا يشكلون أى تهديد مباشر على الجنود.

وشددت على أن تجاهل إسرائيل الكامل للمعايير الدولية يتطلب من المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبى الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، فى انتهاك مباشر للقانون الدولى.  

 


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