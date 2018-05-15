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الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:29 م
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الجيش اليمنى يحرر 3 مواقع استراتيجية فى الجوف

الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:05 م
الجيش اليمنى يحرر 3 مواقع استراتيجية فى الجوف الجيش اليمنى
أ ش أ
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شنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، بدعم من طيران التحالف العربى، هجوما عنيفا على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثى الانقلابية فى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، شمال البلاد.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود فى الجيش اليمنى العميد هيكل حنتف، وفقا لقناة (العربية الحدث)الإخبارية، إنه تم إطلاق عملية عسكرية بمساندة من طيران الأباتشى التابعة لقوات لتحالف العربى، استهدفت مواقع المتمردين فى عقبة برم المطلة على جبل الظهرة الاستراتيجية فى برط العنان.

وأوضح أن العملية أسفرت عن تحرير ثلاثة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدا استمرارها حتى تطهير كامل جبال الظهرة الاستراتيجية.

 


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