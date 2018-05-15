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الجيش السورى يقصف ما تبقى من تحصينات الإرهابيين جنوب دمشق

الثلاثاء، 15 مايو 2018 07:46 م
الجيش السورى يقصف ما تبقى من تحصينات الإرهابيين جنوب دمشق الجيش السورى
دمشق (أ ش أ)
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أعلن الجيش السورى عن توجيه ضربات جوية ومدفعية، استهدفت نقاط تحصن الإرهابيين فيما تبقى من مساحة شمال حى الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق.

وقال الجيش، فى بيان بثته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن القصف استهدف محيط شارع دير ياسين من الجهة الشمالية من حى الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق.

أشار البيان إلى أن ذلك يأتى تمهيدا لتقدم وحدات الاقتحام على اتجاه أطراف الحى الشمالية الغربية، وسط تغطية نارية لإبطال فعالية الإرهابيين القناصين الذين يحاولون التأثير فى حركة الوحدات المتقدمة وعناصر الهندسة التى تعمل على تحصين ميدانى لخطوط الاشتباك بشكل يسمح بتحويلها بعد التقدم لنقاط تثبيت جديدة تفاديا لأى ثغرة تلجأ إليها المجموعات الإرهابية.

ولفتت الوكالة إلى تقدم الجيش أمس الاثنين بإتجاه بؤر الارهابيين فى شارع دير ياسين على اطراف الحى من الجهة الشمالية وإحكام السيطرة على بعض الأبنية السكنية.

وحسب الوكالة، عثر الجيش السوري، أثناء تمشيطه للابنية التى تمت السيطرة عليها، على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون وبداخله مواد كيميائية ومواد شديدة الانفجار وقوالب لصب القذائف والعبوات ، إضافة إلى ضبط مستودع لمواد أولية لتصنيع الادوية ومخزن للمواد الغذائية وشبكة من الانفاق والمتاريس.

يشار إلى أن الجيش السورى وسع خلال الساعات الـ 48 الماضية نطاق سيطرته فى حى الحجر الأسود لتشمل دوار البلدية وعدة كتل أبنية.

 


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