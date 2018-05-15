"التعاون الخليجى" يدين الاعتداء الإسرائيلى على الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة

"التعاون الخليجى" يدين الاعتداء الإسرائيلى على الفلسطينيين العزل فى قطاع غزةالثلاثاء، 15 مايو 2018 05:47 م
فلسطينيون
إضافة تعليق
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، اليوم الثلاثاء، بشدة اعتداء القوات الإسرائيلية المستمر على المدنيين الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة منذ الأمس، والذى راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الزيانى مطالبته المجتمع الدولى باستنكار الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطينى أمام أنظار العالم، داعياً الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤوليتها القانونية والسياسية فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى، ووضع حد لانتهاكات إسرائيل وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، معبراً عن تعازيه الحارة لذوى الشهداء والحكومة والشعب الفلسطينى، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
إضافة تعليق
التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"
ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة