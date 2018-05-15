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"التعاون الخليجى" يدين الاعتداء الإسرائيلى على الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:47 م
"التعاون الخليجى" يدين الاعتداء الإسرائيلى على الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة فلسطينيون
الرياض (أ ش أ)
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، اليوم الثلاثاء، بشدة اعتداء القوات الإسرائيلية المستمر على المدنيين الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة منذ الأمس، والذى راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الزيانى مطالبته المجتمع الدولى باستنكار الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطينى أمام أنظار العالم، داعياً الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤوليتها القانونية والسياسية فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى، ووضع حد لانتهاكات إسرائيل وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، معبراً عن تعازيه الحارة لذوى الشهداء والحكومة والشعب الفلسطينى، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.  

 


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