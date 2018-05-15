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الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:02 م
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التعاون الإسلامى تقرر عقد قمة استثنائية الجمعة المقبل بشأن فلسطين

الثلاثاء، 15 مايو 2018 02:06 م
التعاون الإسلامى تقرر عقد قمة استثنائية الجمعة المقبل بشأن فلسطين تطورات الاحداث فى فلسطين
كتبت آمال رسلان
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قررت منظمة التعاون الإسلامى عقد قمة استثنائية بمدينة إسطنبول التركية بصفة تركيا رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى، يوم الجمعة المقبل، تُخصص لبحث التطورات الخطيرة الأخيرة التى تشهدها دولة فلسطين على خلفية نقل السفارة الأمريكية للقدس والأحداث الدموية التى شهدها قطاع غزة.

 

وعبرت منظمة التعاون الإسلامى عن رفضها للقرار غير المشروع للإدارة الأمريكية، وتعتبر هذا الإجراء اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطينى، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ويمثل بالتالى تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

 

كما أدانت المنظمة بشدة العدوان الإسرائيلى بحق المدنيين الفلسطينيين والذى أدى إلى سقوط أكثر من 52 شهيداً وجرح حوالى ألفى مواطن فلسطينى أثناء مشاركتهم فى مسيرات سلمية فى الذكرى السبعين للنكبة، وتعبيراً عن رفضهم لقرار الولايات المتحدة المخالف لكل القرارات الدولية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

 


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