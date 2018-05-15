البرلمان التونسى يراسل برلمانات العالم تنديدًا بـ "مجزرة غزة"الثلاثاء، 15 مايو 2018 06:51 م
البرلمان التونسى
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عبر مجلس نواب الشعب فى تونس عن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وقرر إرسال برقيات لعدد من برلمانات العالم للتعبير عن موقفه.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر -فى تصريح اليوم الثلاثاء- إن المجلس قرر بالتنسيق مع رؤساء الكتل تخصيص جلسته اليوم للتنديد بالجريمة فى حق الشعب الفلسطيني، مستنكرا تزامن نقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس مع ذكرى النكبة.
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