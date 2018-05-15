الاحتلال الإسرائيلى يطرد القنصل التركى فى القدس

الاحتلال الإسرائيلى يطرد القنصل التركى فى القدسالثلاثاء، 15 مايو 2018 06:26 م
نتنياهو
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طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، القنصل التركى فى القدس، بعدما قررت أنقرة طرد السفير الإسرائيلى لديها على خلفية أحداث العنف فى غزة.
وفى وقت سابق، قررت تركيا، طرد السفير الإسرائيلى فى أنقرة، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التى شهدتها غزة أمس، الاثنين، وفقا لما نشرته قناة الحدث فى نبأ عاجل.
وذكرت الخارجية التركية أنها طلبت من السفير الإسرائيلى مغادرة البلاد لفترة قصيرة على خلفية أحداث غزة، وأن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.
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