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الاتحاد الكردستانى يطالب العبادى بحماية موظفى مفوضية الانتخابات بكركوك

الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:57 م
الاتحاد الكردستانى يطالب العبادى بحماية موظفى مفوضية الانتخابات بكركوك رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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طالب الاتحاد الوطنى الكردستانى، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بحماية موظفى مفوضية الانتخابات فى محافظة كركوك.

ودعا رئيس كتلة الاتحاد، ريبوار طه، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، جميع الجهات إلى احترام نتائج الانتخابات الخاصة بمحافظة كركوك، مطالبا الجميع بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وتظاهر العشرات فى محافظة كركوك فى وقت سابق، لمطالبة الحكومة والمفوضية باعتماد الفرز اليدوى لأصوات ناخبى المحافظة.

فى سياق متصل، كشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بالعراق كاظم الشمري، عن ضغوط تُمارس على المفوضية "للتلاعب" بنتائج الائتلاف فى محافظة بغداد، داعيا المفوضية إلى عدم الرضوخ لتلك الضغوط والتمسك بـ"نزاهتها وشفافيتها".

وقال الشمرى فى بيان اليوم الثلاثاء: "نراقب عن كثب ما يحدث فى مركز إدخال بيانات النتائج للانتخابات البرلمانية، ولدينا معلومات مؤكدة بوجود ضغوط يتم ممارستها من قبل بعض الأطراف الخاسرة للتلاعب بنتائج ائتلاف الوطنية فى بغداد وتغيير بعض الأرقام".

ودعا الشمرى مفوضية الانتخابات إلى عدم الرضوخ لتلك الضغوط والتمسك بنزاهتها وشفافيتها، لافتا إلى أن الكتلة تمتلك كافة البيانات والأشرطة الأولية من مراكز الاقتراع التى تشير إلى البيانات الصحيحة وستعمل بكافة الطرق القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق جماهيرها فى حال رغبة البعض سرقتها أو التجاوز عليها.

 


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