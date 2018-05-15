الإمارات تدين التصعيد الإسرائيلى فى غزة

الإمارات تدين التصعيد الإسرائيلى فى غزةالثلاثاء، 15 مايو 2018 12:48 م
غزة
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أدانت الإمارات بشدة التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة والذى أدى إلى استشهاد 60 فلسطينيا على الأقل فى مواجهات دامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل اثر تظاهرات احتجاج على تدشين السفارة الأمريكية فى القدس الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان أنها تدين وتستنكر "استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم فى التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة".
وأكد البيان على رفض الإمارات "القاطع لاستخدام القوة فى مواجهة المسيرات السلمية التى انطلقت فى الذكرى الـ 70 للنكبة مطالبة بحقوق عادلة".
وكان يوم الاثنين الاكثر دموية فى النزاع الإسرائيلى الفلسطينى منذ الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة فى صيف 2014 مع مقتل نحو 60 فلسطينيا واصابة أكثر من 2200 بجروح.
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