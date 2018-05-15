video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الأونروا": نؤيد الدعوة لإجراء تحقيق دولى فى أحداث غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 08:43 ص
"الأونروا": نؤيد الدعوة لإجراء تحقيق دولى فى أحداث غزة تشييع جثمان أحد شهداء مذبحة مسيرة العودة
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن استيائها من "قتل" وجرح العشرات من المدنيين أمس فى غزة، ومن ضمنهم أطفال، وأدانت الاستخدام المفرط للقوة، وأعربت عن تأييدها لإجراء تحقيق دولى.

وقال الناطق الاعلامى لـ"الأونروا" سامى مشعشع - فى بيان - "تشعر الأونروا بالاستياء حيال مقتل وجرح العشرات من المدنيين اليوم فى غزة، ومن ضمنهم أطفال. وتدين الأونروا وبدون تحفظ الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين يتمتعون بالحق فى التجمع السلمى والتعبير السلمى عن الرأى".

وأضاف "إن السكان فى قطاع غزة تعرضوا لعواقب نزاعات مسلحة متكررة وحصار خانق على مدار العقد الماضي. أن أعمال العنف اليوم والخسائر فى الأرواح ستضيف فصلا آخر من الصدمة على وضع لا يمكن الدفاع عنه."

وقال البيان إنه منذ الثلاثين من مارس - عندما انطلقت مسيرة (العودة الكبرى) - قتل ما لا يقل عن أربع طلاب يدرسون فى مدارس الأونروا فيما أصيب حوالى 125 شخصا آخر بجروح.

وتابع: خلف تلك الأرقام، تكمن حياة ومصائر وأشلاء محطمة. وفى العديد من الحالات فإن الإصابات التى وقعت قد كانت شديدة للغاية ومن المرجح أن ينتج عنها إعاقات دائمة. والأونروا تؤيد الدعوة لإجراء التحقيقات فى هذه الحوادث وفقا للمعايير الدولية، وذلك لضمان إيقاع المساءلة بخصوص انتهاكات القانون الدولي".

ولفت إلى أنه "تزداد مخاطر أن نشهد أحداث عنف مشابهة فى الأيام القادمة. وبالتالى فإن هناك حاجة ملحة لحشد دولى جماعى من أجل منع المزيد من حوادث القتل والجرح. أن أية إصابة إضافية تعد هزيمة للإنسانية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غضب عربى لنقل السفارة الأمريكية للقدس.. نواب يطالبون الجامعة العربية بمواجهة القرار دبلوماسيًا.. محمد العرابى: يجب استمرار موقف أمريكا منفردًا.. يحيى كدوانى: متمسكون بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

الآلاف يتظاهرون حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

برلمانيون موريتانيون ينظمون وقفة أمام سفارة واشنطن رفضا لنقل سفارة أمريكا للقدس

المتحدث باسم فتح: سنحافظ على هوية القدس والأقصى.. وإسرائيل تريد كسر إرادتنا

مسيره العوده

غزه

فلسطين

القدس

ذكرى النكبه

شهداء غزه




لا تفوتك
"التعليم" تعلن اليوم النتيجة الكاملة لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

"التعليم" تعلن اليوم النتيجة الكاملة لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

الخارجية البريطانية لــ"محمد صلاح": هنيئا لك حصولك على الحذاء الذهبى

الخارجية البريطانية لــ"محمد صلاح": هنيئا لك حصولك على الحذاء الذهبى

العالم ينتفض ضد الاحتلال.. غضب دولى بعد استشهاد العشرات فى مذبحة يوم العودة.. مصر تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى.. الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسئولين عن المجازر.. وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى غدا

العالم ينتفض ضد الاحتلال.. غضب دولى بعد استشهاد العشرات فى مذبحة يوم العودة.. مصر تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطينى.. الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسئولين عن المجازر.. وجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى غدا

الجانب المظلم للعمل بشركات التكنولوجيا..قصص مأساوية للجنود المجهولين داخل الشركات العملاقة..عمال أمازون يتبولون فى زجاجات.. وموظفو مصانع أبل ينتحرون من الإرهاق.. ووظيفة بـ"فيس بوك" لمشاهدة مقاطع الاغتصاب والعنف

الجانب المظلم للعمل بشركات التكنولوجيا..قصص مأساوية للجنود المجهولين داخل الشركات العملاقة..عمال أمازون يتبولون فى زجاجات.. وموظفو مصانع أبل ينتحرون من الإرهاق.. ووظيفة بـ"فيس بوك" لمشاهدة مقاطع الاغتصاب والعنف

فيديو.. لحظة قنص طفل فلسطينى فى قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى

فيديو.. لحظة قنص طفل فلسطينى فى قطاع غزة خلال مسيرة العودة الكبرى

تعرف على قائمة الجامعات التى تخرج فيها عمالقة التكنولوجيا بالعالم

تعرف على قائمة الجامعات التى تخرج فيها عمالقة التكنولوجيا بالعالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة