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اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين قرب السياج الحدودى

الثلاثاء، 15 مايو 2018 12:29 م
اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين قرب السياج الحدودى اشتباكات فى غزة
كتب سمير حسنى
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اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومتظاهرين فلسطينيين قرب السياج الحدودى.

وكان استشهد صباح اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين، متأثرين بجروح أصيبا بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى الشفاء بغزة، بأن من بين الشهيدين، الشاب عمر أبو فول (30 عاما) استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات على الشريط الحدودى شرق مدينة غزة، التى تزامنت مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة، وللتنديد بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا منذ يوم الأمس عند السياج الحدودى لقطاع غزة إلى 61 شهيدا.

 

 


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