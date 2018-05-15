ارتفاع أعداد قتلى الحوثيين فى جبهات الساحل الغربى إلى 87 مسلحا

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أفادت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء بارتفاع أعداد القتلى من مليشيات الحوثى جراء المواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات التحالف العربى فى جبهات الساحل الغربى خلال يومين إلى 87 مسلحا.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية أن ذلك يأتى فى وقت تواصل فيه قوات المقاومة اليمنية وآلوية الصاعقة الزحف نحو مركز مديرية التحيتا بالساحل الغربي.

وتوالت انتصارات القوات اليمنية بإسناد من قوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن بعد تحرير ميناء الحيمة الاستراتيجى بالساحل الغربى للبلاد.