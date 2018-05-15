إيران تصف نتائج الانتخابات العراقية بأنها جيدة جدا

(رويترز)

وصف كبير مستشارى الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى نتائج الانتخابات العراقية بأنها جيدة جدا وقال إن طهران تحترم إرادة الشعب العراقي.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن على أكبر ولايتى قوله اليوم الثلاثاء هذه انتخابات جيدة جدا ونهنئ الحكومة والشعب العراقيين.