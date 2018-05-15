إسبانيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس.. وندعو لضبط النفس

إسبانيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس.. وندعو لضبط النفسالثلاثاء، 15 مايو 2018 03:09 م
شهيد فلسطينى
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أعلنت مدريد، أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس، امتثالا لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار" 478 " لمجلس الأمن الدولى، داعية فى الوقت ذاته إلى ضبط النفس، وتجنب أى خطوة من شأنها التسبب فى المزيد من الضحايا على الحدود بين قطاع غزة.
وحذرت الحكومة الإسبانية - فى بيان لها أوردته مصادر تليفزيونيه، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلى من استخدام القوة بحق الفلسطينيين "العزل "، مشددة فى الوقت ذاته على أن "حل الدولتين " هو أفضل وسيلة لتلبية تلك التطلعات، داعية إلى الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات السلام حتى يتمكن الطرفان من الاتفاق على الحل السياسى بدعم من المجتمع الدولى.
وأكدت على ضرورة أن تكون القدس قضية مركزية فى تلك المفاوضات.
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