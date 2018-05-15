video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسبانيا تعرب عن قلقها البالغ من ارتفاع أعداد ضحايا احتجاجات غزة

الثلاثاء، 15 مايو 2018 09:47 ص
إسبانيا تعرب عن قلقها البالغ من ارتفاع أعداد ضحايا احتجاجات غزة الأوضاع فى غزة
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت السفارة الإسبانية فى القاهرة فى بيان لها، إن الحكومة الإسبانية تعرب عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد القتلى والجرحى بين صفوف المحتجين اليوم فى قطاع غزة، الذين يضافوا إلى أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال احتجاجات الأسابيع الماضية، وتوجه نداءا عاجلا إلى جميع الأطراف لضبط النفس، لتجنب مزيد من التصعيد فى الأيام المقبلة، من شأنه التسبب فى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتناشد الحكومة الإسبانية الحكومة الإسرائيلية بعد الإفراط فى استخدام القوة

وتؤيد الحكومة تطلعات إسرائيل في العيش فى أمان والفلسطنيين في الحصول على دولة خاصة بهم، ومن ثم تعتبر أن حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين يتعايشان داخل حدود آمنة هو الحل الأمثل لتلبية هذه التطلعات، وبناء عليه، ترى أنه من الضرورى استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين، بدعم من المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى هذا الحل سياسيا.

كما تذكر الحكومة أن وضع القدس يجب أن يظل محوريا في هذه المفاوضات، ومن ثم تؤكد على أنها لا تنتوى نقل سفارة إسبانيا في إسرائيل إلى القدس، وذلك التزاما منها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 478

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المبعوث الأممى لليمن: الهجمات الصاروخية على السعودية قد تنهى مفاوضات السلام

جنرال أمريكى يدعو طالبان للدخول فى مفاوضات السلام

الخارجية الفلسطينية: مفاوضات السلام مؤخرا كانت "مضيعة للوقت"

اسبانيا

فلسطين

اسرائيل

غزة

قطاع غزة

مفاوضات السلام

مجلس الامن




لا تفوتك
"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

"الزراعة": حصاد 2.8 مليون فدان قمح.. واستمرار التوريد لوزارة التموين

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

تعرف على خطة محافظة البحر الأحمر لتحويل وادى حوضين بالشلاتين لمجتمع زراعى عمرانى

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

التاريخ ينحاز للأهلى قبل موقعة كمبالا سيتى.. الأحمر يتفوق بـ7 انتصارات فى مواجهة 4 أندية أوغندية.. وأحفاد التتش يستهدفون العودة بالنقاط الثلاثة تحت شعار "الفوز ولا حلول أخرى"

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

ماذا تعنى الهجمات الانتحارية فى قاموس الجماعات الإرهابية؟.. بداية الانهيار أم استعراض للقوة.. التنظيمات تلجأ إليها لعدم حاجتها لإمكانيات كبيرة.. وخبير أمنى يؤكد: ينفذها كوادر وليس فقط عناصر من الذئاب المنفردة

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

فيديو.. وصول رفات شهداء مذبحة داعش بليبيا إلى المنيا

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. تظاهرات حول العالم احتجاجا على "مذبحة العودة" ونقل سفارة أمريكا للقدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة