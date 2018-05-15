إسبانيا تعرب عن قلقها البالغ من ارتفاع أعداد ضحايا احتجاجات غزة

كتبت فاطمة شوقى

قالت السفارة الإسبانية فى القاهرة فى بيان لها، إن الحكومة الإسبانية تعرب عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد القتلى والجرحى بين صفوف المحتجين اليوم فى قطاع غزة، الذين يضافوا إلى أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال احتجاجات الأسابيع الماضية، وتوجه نداءا عاجلا إلى جميع الأطراف لضبط النفس، لتجنب مزيد من التصعيد فى الأيام المقبلة، من شأنه التسبب فى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتناشد الحكومة الإسبانية الحكومة الإسرائيلية بعد الإفراط فى استخدام القوة.

وتؤيد الحكومة تطلعات إسرائيل في العيش فى أمان والفلسطنيين في الحصول على دولة خاصة بهم، ومن ثم تعتبر أن حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين يتعايشان داخل حدود آمنة هو الحل الأمثل لتلبية هذه التطلعات، وبناء عليه، ترى أنه من الضرورى استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين، بدعم من المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى هذا الحل سياسيا.

كما تذكر الحكومة أن وضع القدس يجب أن يظل محوريا في هذه المفاوضات، ومن ثم تؤكد على أنها لا تنتوى نقل سفارة إسبانيا في إسرائيل إلى القدس، وذلك التزاما منها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 478.