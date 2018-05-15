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الثلاثاء، 15 مايو 2018 05:26 م
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"أطباء بلا حدود": حمام الدم فى غزة استمرار لسياسة القتل التى تنتهجها إسرائيل

الثلاثاء، 15 مايو 2018 04:06 م
"أطباء بلا حدود": حمام الدم فى غزة استمرار لسياسة القتل التى تنتهجها إسرائيل فلسطينيون - أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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وصفت ماربى إليزابيث إنجرس ممثلة منظمة أطباء بلا حدود فى فلسطين، عدد ضحايا مسيرات العودة التى نظمها الفلسطينيون حدود قطاع غزة بأنه "عدد صاعق"، مؤكدة أن حمام الدم الذى شهدته غزة أمس الاثنين، هو استمرار لسياسة الجيش الإسرائيلى خلال الأسابيع الماضية المتمثلة فى إطلاق النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين.

وكانت وزارة الصحة فى قطاع غزة قد أعلنت استشهاد 62 شخصًا إلى جانب إصابة نحو 3 آلاف آخرين، حتى الآن، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فى التظاهرات التى قام بها الفلسطينيون على حدود قطاع غزة؛ إحياء لذكرى النكبة، واستنكارا نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

وقالت إنجرس- فى بيان اليوم الثلاثاء - إن ما حدث من عمليات قتل نفذتها السلطات الإسرائيلية أمر غير مقبول وغير إنساني، معربة عن استيائها مما حدث فى القطاع.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية التابعة للمنظمة تعمل على مدار الساعة، كما فعلت منذ الأول من إبريل، حيث تقدم الرعاية الجراحية للمصابين، وستستمرّ فى القيام بذلك الليلة، وغدًا، وطالما كانت هناك حاجة.

وطالبت رئيسة البعثة، الجيش الإسرائيلى بالتوقف عن استخدام القوة غير المتكافئة فى العنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين، حال تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

 


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