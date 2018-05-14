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‏انطلاق عمليات عسكرية واسعة بالحديدة والسيطرة على ميناء الحيمة باليمن

الإثنين، 14 مايو 2018 12:47 ص
‏انطلاق عمليات عسكرية واسعة بالحديدة والسيطرة على ميناء الحيمة باليمن الحرب فى اليمن
كتب إبراهيم حسان
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أعلن العميد الركن عبد السلام الشحى، قائد قوات التحالف العربى فى الساحل الغربى فى اليمن، بدء القوات بعمليات واسعة تجاه مدينة الحديدة اليمنية.

 

وأكد قائد قوات التحالف العربى بالساحل الغربى، إن المقاومة اليمنية بكل فئاتها تشترك في هذه العمليات، التى تتزامن مع تواصل العمليات غربي تعز، معلنا السيطرة على ميناء الحيمة، فيما أشار إلى مشاركة فاعلة من القوات السودانية في العمليات العسكرية.

 

وقال العميد الركن عبد السلام الشحي، إن العمليات تجري بإسناد بري و بحري وجوي من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتحت روح معنوية عالية وانسجام وتناغم كاملين تجمع كل المشاركين في العمليات، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف العربي و المقاومة اليمنية.

 

وكشف عن أن مواقع الميليشيات تتساقط تباعا وسط هروب جماعي لعناصرها من جبهات القتال تاركين عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم، كما أن هناك حالة من الهلع بين المليشيات، وسقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير و قتيل بينهم قيادات تعبوية و عملياتية.

 

وأضاف قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربى وفق ذكرت فضائية سكاى نيوز، أن  عناصر الميليشيات يبيعون أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب في ظل استسلام العشرات منهم بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة، مستكملا: "غايتنا أن يدار اليمن من قبل أبنائه من دون تدخلات خارجية لا تريد الخير لهذا البلد الطيب وأهله، وسنواصل العمليات فى اليمن حتى تحريره بالكامل، وسيتم تسليم اليمن لأهله بعد تحريره عزيزا أبيا كريما، كما سنساهم في إعادة إعمار اليمن ليعيش اليمنيون على أرضهم كرماء ومصانين وسعداء، ولا مطامع لنا في اليمن وغايتنا أن يعيش المواطنون اليمنيون حياة كريمة".


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