وزير الصحة الفلسطينى يناشد العالم "وقف المجزرة" فى غزة

(أ ف ب)

طالب وزير الصحة الفلسطينى جواد عواد، اليوم الاثنين، دول العالم التدخل لوقف ما وصفه "المجزرة التى ترتكبها إسرائيل فى غزة".

وجاء فى بيان عن الوزير عواد "أطلق نداء عاجلاً لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة التى ترتكبها إسرائيل حاليا ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدودى لقطاع غزة".

وقال عواد فى بيانه "على جميع دول العالم التى تتغنى وتدعم حقوق الإنسان الوقوف بشكل جدى لحماية المدنيين العزل، وعلى منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة العمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية".

قتل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى واصيب حوالى الف آخرين خلال المواجهات التى لا زالت مندلعة لغاية الان شرق القطاع المحاصر.

اندلعت المواجهات العنيفة الاثنين قبل ساعات على تدشين الولايات المتحدة سفارتها فى القدس التى اعترف بها الرئيس دونالد ترامب عاصمة لإسرائيل رغم الاستنكار الدولى والغضب الفلسطينى.