وزير الخارجية السعودى يستعرض مع وفد فرنسى القضايا الإقليمية والدولية

الرياض (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، وفدا فرنسيا يضم برلمانيين وسياسيين وإعلاميين ومفكرين، بمناسبة زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، أنه تم خلال اللقاء استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، نظيره التونسى خميّس الجهيناوى يرافقه وزير المالية التونسى رضا شلغوم، خلال زيارتهم الحالية للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الاثنين، أن الجانبين استعرضا -خلال اللقاء- العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.

كما التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، مبعوث الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى أليكس روندوس، حيث استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.