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ننشر فيديو استهداف الاحتلال الإسرائيلى مخيمات الفلسطينيين بالقنابل الحارقة

الإثنين، 14 مايو 2018 01:27 م
ننشر فيديو استهداف الاحتلال الإسرائيلى مخيمات الفلسطينيين بالقنابل الحارقة طيران الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى
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ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الإثنين، قنابل حارقة فوق رؤوس المواطنين المشاركين فى مسيرات العودة الشعبية السلمية ومراكز الخيام على امتداد السياج الحدودى شمال وشرق قطاع غزة، فيما قامت قوات الاحتلال بالتشويش على قطاع الاتصالات فى غزة.

وحلقت طائرات الاحتلال المسيرة، المعدة لإطلاق قنابل حارقة وقنابل المدمعة، فوق رأس المشاركين السلميين فى مسيرات العودة، وألقت قنابل حارقة على مراكز خيام العودة المقامة على طول الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة، وتسببت بإحراق عدد من الخيام، وممتلكات المواطنين.

ومن جهتهم، قام العشرات من الشبان بإخماد النيران التى تتسبب بها قنابل الاحتلال الحارقة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال قامت بالتشويش على الاتصالات عبر الهواتف الخلوية، بواسطة أجهزة تحكم، ما تسبب بحالة إرباك لدى المواطنين فى القطاع منذ ساعات الصباح.

وذكرت شهود عيان، أن قوات الاحتلال تحاول خلال الساعات الأخيرة بعدة وسائل التأثير على المظاهرات الحاشدة المرتقبة، اليوم، وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال ألقت أيضا مناشير تحريضية، كما أطلقت في أكثر من مرة قنابل غاز بشكل مكثف ونار تجاه المتظاهرين.

 

 


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