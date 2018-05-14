نداء استغاثة من الصحة الفلسطينية لدعم المستشفيات والمراكز الطبية

نداء استغاثة من الصحة الفلسطينية لدعم المستشفيات والمراكز الطبيةالإثنين، 14 مايو 2018 02:41 م
قوات الاحتلال تمطر الفلسطينيين بقنابل الغاز
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أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة لكافة الجهات المعنيه لدعم المستشفيات والمراكز والنقاط الطبية بالأدوية للطوارىء بشكل فورى فى ظل ارتفاع الشهداء و المصابين جراء التصعيد الإسرائيلى شرق قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الاثنين، عن استشهاد 40 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة، فيما أصيب حوالى 2000آخرين، برصاص قوات الاحتلال.
كما أكد مسئولون فلسطينيون بقطاع الصحة، أن القوات الإسرائيلية تستخدم الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين، ، خلال احتجاجات متصاعدة على طول حدود غزة مع إسرائيل.
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