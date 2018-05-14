video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة التعاون الإسلامى تدين القرار الأمريكى بفتح سفارتها فى القدس الشريف

الإثنين، 14 مايو 2018 05:58 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين القرار الأمريكى بفتح سفارتها فى القدس الشريف منظمة التعاون الإسلامى
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الاثنين، كافة الدول لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، مطالبة أن تمتنع الدول عن تأييد القرار الأمريكى القاضى باعتراف القدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس الشريف.

وأكدت المنظمة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنها ستفعل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان، أو المسؤولين، أو البرلمانيين ،أو الشركات، أو الأفراد، الذين يتعاملون مع أى إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدانت المنظمة، قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، بفتح سفارتها فى القدس الشريف اليوم، معتبرة هذا الإجراء اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية، والقانونية ، والطبيعية ، والوطنية للشعب الفلسطينى ، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة ، وسيادة القانون الدولي، ما يمثل بالتإلى تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، على نحو ما عبرت عنه الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامى المنعقدة فى إسطنبول يوم 13 ديسمبر 2017 ، والمجتمع الدولى فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد يوم 21 ديسمبر 2017.

وعدت منظمة التعاون الإسلامى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، إجراء مؤسف اتخذته الإدارة الأمريكية، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة والمتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين ، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولى ، والجمعية العامة ، لافتة الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية ، نقضت تعهداتها الخاصة .

وتنص قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة أن الوضع الخاص للقدس الشريف يكتسى أهميةً مركزيةً لمنظمة التعاون الإسلامى ، وللأمة الإسلامية ، والأديان الأخرى ، ما يتطلب حماية وصون طابعها الروحى والدينى والثقافى الفريد ، وينبغى تسوية الوضع النهائى للقدس الشريف عن طريق المفاوضات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعاون الإسلامى تجدد التزامها بدعم أفغانستان لتحقيق السلام والإزدهار

مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى يشيد بجهود مجمع الفقه الإسلامى

"التعاون الإسلامى": الاتفاق النووى لم يسهم فى تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة

التعاون الاسلامى

اسرائيل

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة