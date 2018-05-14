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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت الصواريخ والدبابات فى ذبح شعبنا

الإثنين، 14 مايو 2018 05:59 م
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت الصواريخ والدبابات فى ذبح شعبنا السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة
كتب أيمن رمضان
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قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن ما يحدث فى غزة تهديد للأمن والسلم الدوليين وجرائم حرب لابد أن يتم التعامل معها من خلال مجلس الأمن ويحاسب من ارتكبها، وتابع: "ما يحصل فى الأراضى الفلسطينية جرائم ذبح وحشية استخدمت فيها إسرائيل الطائرات والصواريخ والدبابات".

وأضاف "منصور"، خلال مؤتمر صحفى له، أن القضية الفلسطينية ليست استثناء فما يحدث فى فلسطين الآن لو حدث بأى مكان فى العالم لكان هناك غضب عالمى عارم، وتابع:" من يقول إن نقل السفارة يساهم في السلام لينظر إلى ما يحصل فى غزة".

كما أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن النيران الإسرائيلية الاثنين فى قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 8 أطفال دون 16 عاما.

 


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