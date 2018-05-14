مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت الصواريخ والدبابات فى ذبح شعبنا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت الصواريخ والدبابات فى ذبح شعبناالإثنين، 14 مايو 2018 05:59 م
السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة
إضافة تعليق
قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن ما يحدث فى غزة تهديد للأمن والسلم الدوليين وجرائم حرب لابد أن يتم التعامل معها من خلال مجلس الأمن ويحاسب من ارتكبها، وتابع: "ما يحصل فى الأراضى الفلسطينية جرائم ذبح وحشية استخدمت فيها إسرائيل الطائرات والصواريخ والدبابات".
وأضاف "منصور"، خلال مؤتمر صحفى له، أن القضية الفلسطينية ليست استثناء فما يحدث فى فلسطين الآن لو حدث بأى مكان فى العالم لكان هناك غضب عالمى عارم، وتابع:" من يقول إن نقل السفارة يساهم في السلام لينظر إلى ما يحصل فى غزة".
كما أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن النيران الإسرائيلية الاثنين فى قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 8 أطفال دون 16 عاما.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد
صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة