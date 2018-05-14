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مقتدى الصدر: افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس وصمة عار

الإثنين، 14 مايو 2018 04:18 م
مقتدى الصدر: افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس وصمة عار مقتدى الصدر
بغداد (أ ش أ)
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أدان زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، افتتاح السفارة الأمريكية فى مدينة القدس، واصفا إياه بوصمة العار.

وقال الصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس الأقدس فى فلسيطن الإباء والجهاد هو وصمة عار أخرى للاستعمار والاستكبار العالمى ".

وأضاف الصدر أن هذا دليل آخر على تمعن الولايات المتحدة فى الإضرار بالشعوب وأذيتهم وميولها للكيان الإسرائيلى الغاصب ومعاداتها للأديان السماوية.

 


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