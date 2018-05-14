مقاتلات عراقية تدمر مقرا لوجستيا لتنظيم داعش داخل الأراضى السورية

مقاتلات عراقية تدمر مقرا لوجستيا لتنظيم داعش داخل الأراضى السوريةالإثنين، 14 مايو 2018 10:59 ص
الجيش العراقى - صورة أرشيفية
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تمكنت مقاتلات عراقية من تدمير مقرا لوجستيا لتنظيم داعش الإرهابى داخل الأراضى السورية، وذلك وفق ما قالت مصادر إعلامية.
وكان قد أعلن الجيش العراقى، فى وقت سابق، ضبطه مخزن عثر بداخله على صواريخ ومتفجرات فى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين.
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