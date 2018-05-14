مفوضية الانتخابات العراقية: مقتدى الصدر فى طريقه لتصدر السباق البرلمانى

(رويترز)

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، الاثنين، إن التكتل الانتخابى لرجل الدين الشيعى مقتدى الصدر يتجه لتصدر سباق الانتخابات البرلمانية بعد فرز 91 فى المئة من الأصوات فى 16 من 18 محافظة عراقية.

وكانت المفوضية أعلنت نتائج أولية فى عشر محافظات وأضافت نتائج ست محافظات أخرى اليوم الاثنين.

ودعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى كل الكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات البرلمانية وقال إنه مستعد للعمل مع الكتل الفائزة لتشكيل حكومة خالية من الفساد.

ويتبقى إعلان النتائج فى محافظتى دهوك وكركوك.