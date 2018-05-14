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مسئول عراقى: قوائم الفائزين فى الانتخابات ستعرض على المحكمة للمصادقة عليها

الإثنين، 14 مايو 2018 11:23 ص
مسئول عراقى: قوائم الفائزين فى الانتخابات ستعرض على المحكمة للمصادقة عليها انتخابات العراق
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية مدحت المحمود اليوم الاثنين، أن قوائم الفائزين فى الانتخابات البرلمانية سوف تعرض على المحكمة لغرض المصادقة عليها بعد تدقيقها.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المحمود قوله - فى بيان صحفى - "إن الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون كانت جيدة، وكان هناك انسابية واضحة فى الاقتراع.. مشيرا إلى أن التجربة الانتخابية تعد نموذجا لمن يريد إيصال صوت الشعب إلى مجلس النواب".

وأضاف أن العملية الانتخابية بالمحصلة تأتى فى صالح العراق وشعبه، موضحا أن قوائم الفائزين سوف تعرض على المحكمة الاتحادية العليا لغرض تدقيقها وفق الدستور والقانون، ومن ثم المصادقة عليها.

ومن ناحية أخري، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى العراق اليوم تقدم تحالف "الفتح" فى محافظة الديوانية، يليه قائمة "سائرون"، ثم "النصر" و"الحكمة والقانون".

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن تحالف "الفتح" حصل على 82 ألفا و310 أصوات، و"سائرون" على 98 ألفا و11 صوتا، و"النصر" على 55 ألفا و427 صوتا، و"الحكمة" 39 ألفا و728 صوتا، و"القانون" 38 ألفا و861 صوتا.

وفى سياق متصل، صرح مصدر أمني، الذى رفض ذكر اسمه، بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، والتى تشهد احتفالات من قبل جمهور ائتلاف "سائرون" بعد إعلان نتائج الانتخابات.. مضيفا أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير لتأمين احتفالات فى الساحة من قبل جمهور ائتلاف "سائرون" بعد إعلان نتائج الانتخابات.

 


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