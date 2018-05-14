مسؤول أوروبى: موريتانيا تلعب دورا مهما فى استقرار المنطقة

قال السفير جياكومو ديرازو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى نواكشوط، إن موريتانيا تقوم بدور مهم فى مجال أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف المسؤول الأوروبى، خلال حفل نظمته البعثة، وفقا للإذاعة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، أن موريتانيا تلعب دورا مهما كمحرك فاعل لمجموعة الخمس فى الساحل "موريتانيا ومالى والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد" التى أنشئت فى موريتانيا، وتتخذ من العاصمة نواكشوط مقرا لها.



واعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، أن إنشاء مجموعة الخمس فى الساحل مكن من خلق ديناميكية ساعدت الدول الخمس على التحسين من واقع الأمن والتنمية، مبرزا أن "الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومجموعة الخمس فى الساحل يمكن وصفها بالمثالية".