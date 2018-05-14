مركز حقوقى فلسطينى يحذر من تزايد الضحايا المدنيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى

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حذر مركز الميزان الفلسطينى الحقوقى، اليوم الاثنين، من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مسيرات العودة المتزامنة مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وأوضح المركز - فى بيان صحفى له - أنه منذ أمس، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلى، باتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة المسيرة الكبرى، والتى ستبلغ ذروتها اليوم.

ورصد باحثو المركز على مدى الساعات الماضية، أنه منذ أمس، شهدت منطقة الشريط الحدودى حشود عسكرية إسرائيلية إضافية، ترافقها جرافات عسكرية ودبابات والعديد من المعدات ومضخات مياه، وأوضح الباحثون، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الشريط الحدودي، شرق وشمال القطاع بدأت بالتوغل إلى داخل الأطراف الشرقية لمسافات تتراوح ما بين 100 – 200 متر من الشريط المذكور، وقام جنود الاحتلال بوضع سياج شائك على بعد حوالى 50-70 مترا من الشريط، وذلك مقابل ساحات التظاهر الجديدة التى أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأشار الباحثون إلى أنه فى منطقة رفح الشرقية جرفت قوات الاحتلال السواتر الترابية التى وضعها الشبان لحماية المتظاهرين من قناصة الاحتلال على بعد حوالى 200 متر من الشريط الحدودى، كما ألقت طائرات الاحتلال وللمرة الثانية منذ مساء أمس آلاف المنشورات التحذيرية من فعاليات مسيرة العودة.

وفى سياق آخر، دعا الشيخ محمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، إلى ضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، خاصة فى شهر رمضان، وفى ظل الاقتحامات الآثمة له، والتهديدات المتواصلة للاعتداء عليه وتدنيسه، وضرورة الحفاظ على حرمة شهر رمضان المبارك.

الاحتلال الإسرائيلى يحول القدس إلى ثكنة عسكرية قبيل نقل السفارة الأمريكية

وعلى صعيد آخر، شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، من إجراءاتها العسكرية، وعززت انتشار عناصرها ووحداتها الخاصة ودورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة فى مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع احتفالات الاحتلال بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال شهود عيان، إن الاحتلال أغلق محيط بلدة القدس القديمة، والأحياء المتاخمة لها، كما تم إغلاق العديد من الشوارع والطرقات غرب المدينة، وقرب محيط موقع السفارة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية إلى وسط القدس المحتلة، خاصة فى المناطق المتاخمة لسور القدس التاريخى والممتدة، وتم إطلاق منطاد رادارى استخبارى وعدد من المروحيات فى سماء المدينة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن نحو 2000 عنصر فى قوى الأمن الإسرائيلية سيشاركون فى تأمين مراسم افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس بحضور وفد أمريكى رفيع المستوى ترأسه إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجها كوشنر، فى الوقت نفسه، يستعد عدد كبير من أبناء المدينة المقدسة للمشاركة فى التظاهرة المركزية التى ستنظمها لجنة المتابعة العليا فى الداخل بالتنسيق مع قوى القدس فى وقت لاحق اليوم، أمام مقر السفارة الأمريكية الجديد فى القدس تحت شعار "القدس عربية فلسطينية إسلامية مسيحية، ولا لنقل السفارة الأمريكية".