محكمة الاحتلال الإسرائيلى تفرض كفالة مالية باهظة بحق عضو ثورى فتح عدنان غيث

محكمة الاحتلال الإسرائيلى تفرض كفالة مالية باهظة بحق عضو ثورى فتح عدنان غيثالإثنين، 14 مايو 2018 06:08 ص
عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" عدنان غيث
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قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، مساء أمس الأحد، بدفع عضو المجلس الثورى لحركة "فتح" عدنان غيث كفالة مالية أخرى بقيمة عشرة آلاف شيكل نقدا (الدولار 3.5 شيكل)، وكفالة اثنين آخرين لحين المحكمة والتعهد بالمثول أمام التحقيق أو الحضور عند الطلب.
وقالت مصادر فلسطينية، إن جلسة المحكمة جاءت اليوم للبت فى الاستئناف الذى تقدمت به أجهزة مخابرات الاحتلال ضد غيث.
وكان الاحتلال اعتقل غيث وزوجته قبل أيام من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ثم أفرج عنه لاحقا بكفالة مالية والمثول أمام المحكمة.
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