video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا الأربعاء لبحث القرار الأمريكى بشأن القدس

الإثنين، 14 مايو 2018 09:52 ص
مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا الأربعاء لبحث القرار الأمريكى بشأن القدس جامعة الدول العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

تقرر عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الأربعاء، وذلك لمواجهة القرار غير القانونى الذى اتخذته الولايات المتحدة الامريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلى، والذى يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.

صرح بذلك اليوم الاثنين، مصدر دبلوماسى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب مندوبية دولة فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية وبعد موافقة دولتين عربيتين وبالتشاور مع مندوبية المملكة العربية السعودية التى تتولى رئاسة المجلس حاليا.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح أعلن أمس أنه وبناء على تعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكى، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية لمواجهة القرار الأمريكى غير القانونى بشأن القدس .

ويتطلب عقد اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة طلب دولة عضو وموافقة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء لدى الجامعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار الرئيس الفلسطينى: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس "جريمة"

إسرائيليون يستفزون الفلسطينيين بمسيرة الرقص بأعلام الاحتلال فى القدس

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعتدون على المركبات فى القدس

نائب أمين عام حزب الله: قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس "لا قيمة له"

الجامعه العربيه

القدس

نقل السفاره الامريكيه

اسرائيل

سفير فلسطين بمصر




لا تفوتك
المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

المترو: 8455 اشتراكًا أمس بعد الزيادة المقررة فى أسعار التذاكر

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

وزير المالية: نتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

سفير الإرهاب فى ضيافة تل أبيب.. موقع عبرى يفضح العلاقات المشبوهة مع قطر.. ويؤكد: مسئول لجنة إعمار غزة يفضل الإقامة فى إسرائيل عن القطاع.. التقى جنرالات الاحتلال.. واتفق على شراء بطاريات صواريخ من تل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة