مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا الأربعاء لبحث القرار الأمريكى بشأن القدس

(أ ش أ)

تقرر عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الأربعاء، وذلك لمواجهة القرار غير القانونى الذى اتخذته الولايات المتحدة الامريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلى، والذى يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.

صرح بذلك اليوم الاثنين، مصدر دبلوماسى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب مندوبية دولة فلسطين الدائمة لدى جامعة الدول العربية وبعد موافقة دولتين عربيتين وبالتشاور مع مندوبية المملكة العربية السعودية التى تتولى رئاسة المجلس حاليا.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح أعلن أمس أنه وبناء على تعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكى، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية لمواجهة القرار الأمريكى غير القانونى بشأن القدس .

ويتطلب عقد اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة طلب دولة عضو وموافقة دولتين على الأقل من الدول الأعضاء لدى الجامعة.