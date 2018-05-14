video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 14 مايو 2018 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجزرة يوم العودة.. جنوب أفريقيا تستدعى سفيرها بتل أبيب احتجاجا على أحداث غزة

الإثنين، 14 مايو 2018 08:35 م
مجزرة يوم العودة.. جنوب أفريقيا تستدعى سفيرها بتل أبيب احتجاجا على أحداث غزة مظاهرات فلسطينية
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها فى إسرائيل على خلفية الأحداث الدامية على حدود غزة اليوم.

وأدانت فى بيان صادر عنها اليوم قتل الاسرائيليين للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الفاصل، وقالت: إن هذا العدوان أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية.

واضافت "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجمات الاسرائيلية الاخيرة، اتخذت حكومة جنوب افريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبوان بأثر فورى وحتى إشعار آخر".

وكررت جنوب أفريقيا قولها "أن على القوات الإسرائيلية الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة فى الأراضى الفلسطينية".

وقتلت القوات الاسرائيلية عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا فى احتجاجات جماهيرية على حدود غزة يوم الاثنين، تزامنا مع تدشين الولايات المتحدة سفارتها فى القدس.

وادانت كل من مصر والاردن والسعودية وفرنسا والامم المتحدة وتركيا والكويت قتل قوات الاحتلال المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة عن سقوط 52 شهيدا و2410 اصابات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت الصواريخ والدبابات فى ذبح شعبنا

صور..أبو مازن: نؤكد مجددا أن أمريكا استبعدت نفسها من الوساطة فى قضية فلسطين

فيديو.. وكيل "خارجية فلسطين": من يعتقد أننا سنتخلى عن قضيتنا فهو واهم

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غداً حول الأوضاع فى فلسطين

جنوب افريقيا

تل ابيب

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اسرائيل




لا تفوتك
التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

التخطيط: 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "خدمات مصر" للموبايل نهاية يونيو المقبل

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

"روسيا اليوم" يواصل سقطاته وينشر خريطة تضم حلايب وشلاتين للسودان

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

كوبر: شيكابالا "بديل استراتيجى" لعبد الله السعيد مع الفراعنة

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

أزارو يضحى بـ"دولارات الخليج" من أجل الأضواء فى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة