مجزرة يوم العودة.. جنوب أفريقيا تستدعى سفيرها بتل أبيب احتجاجا على أحداث غزة

كتب: محمد الأحمدى

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها فى إسرائيل على خلفية الأحداث الدامية على حدود غزة اليوم.

وأدانت فى بيان صادر عنها اليوم قتل الاسرائيليين للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الفاصل، وقالت: إن هذا العدوان أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية.

واضافت "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجمات الاسرائيلية الاخيرة، اتخذت حكومة جنوب افريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبوان بأثر فورى وحتى إشعار آخر".

وكررت جنوب أفريقيا قولها "أن على القوات الإسرائيلية الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة فى الأراضى الفلسطينية".

وقتلت القوات الاسرائيلية عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا فى احتجاجات جماهيرية على حدود غزة يوم الاثنين، تزامنا مع تدشين الولايات المتحدة سفارتها فى القدس.

وادانت كل من مصر والاردن والسعودية وفرنسا والامم المتحدة وتركيا والكويت قتل قوات الاحتلال المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة عن سقوط 52 شهيدا و2410 اصابات.