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قائد الجيش اللبنانى يبحث التعاون العسكرى مع سفيرة الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 14 مايو 2018 10:18 م
قائد الجيش اللبنانى يبحث التعاون العسكرى مع سفيرة الاتحاد الأوروبى الجيش اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
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استعرض قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون مع سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى بيروت كريستينا لاسن، خلال لقاء اليوم الاثنين، علاقات التعاون العسكرى بين الجيوش الأوروبية والجيش اللبنانى.

من ناحية أخرى، التقى العماد عون قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان اللواء مايكل بيرى، حيث بحثا الأوضاع فى قطاع جنوب الليطانى وعند الحدود الجنوبية.

وفى إطار منفصل، استقبل العماد عون وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات العسكرية برئاسة العميد بايهر داج كنوت، بحضور السفير البريطانى لدى بيروت شورتر هوجو، حيث ناقشا الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشى البلدين.

 


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