فيديو.. مستشار الرئيس الفلسطينى يكشف استعدادات مواجهة الاحتلال الإسرائيلى

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن القيادة الفلسطينية شكلت لجنة لوضع الترتيبات التنفيذية للقرارات التى سبق اتخاذها من قبل المجلس المركزى الفلسطينى واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وآليات التحرك على الصعيد الدولى القانونى والسياسى والدبلوماسى.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة CBC، أن ما صرح به مستشار البيت الأبيض كوشنر، اليوم خلال افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، "هراء" مثل "الهراء" الذى تحدث به ترامب، لأنه تزوير للتاريخ والواقع، لمحاولة فرض سلطة الاحتلال عبر لغة القوة.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطينى، أن ما يغير الأمور الحالية فى القدس، هو أن يأخذ العرب موقفا للتاريخ مثل القرار العربى الذى تم اتخاذه بقمة عمان عام 1980 من قبل الدول العربية بقطع علاقاتها مع أى دولة تنقل سفارتها للقدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.