فلسطين تطالب بتحرك دولى عاجل لوقف المجزرة المستمرة فى قطاع غزة

رام الله (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على قمع مسيرة العودة السلمية فى قطاع غزة والضفة الغربية، والتنكيل الدموى بالمشاركين فى هذه المسيرات عامة وفى قطاع غزة بشكل خاص، والتى أدت حتى الآن، إلى استشهاد 40 فلسطينيا، إلى جانب إصابة نحو 2000 من أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

وطالبت الوزارة - فى بيان لها اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها بشكل فورى.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامى على الفلسطينيين عامة، وفى قطاع غزة والقدس المحتلة بشكل خاص، مطالبة الدول بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة.