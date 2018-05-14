فلسطينيون فى بيت لحم يحتجون ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

رويترز

احتج فلسطينيون فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، اليوم الاثنين، قبل ساعات من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية قنابل صوتية وقنابل دخان على المتظاهرين الذين أحرقوا إطارات السيارات وساروا نحو الجدار العازل الذى بنته إسرائيل.

ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات على الحدود فى غزة وفى أنحاء الضفة الغربية خلال اليوم، الذى يوافق الذكرى السبعين لقيام إسرائيل وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون اسم "النكبة" فى ذكرى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين فى الصراع الذى أحاط بقيام اسرائيل عام 1948.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطينى إن قوات الأمن الإٍسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 28 فلسطينيا على طول الحدود مع غزة اليوم فيما تدفق محتجون على الحدود فى اليوم الذى تستعد فيه الولايات المتحدة لافتتاح سفارتها فى القدس.

وحثت مكبرات الصوت من المساجد الفلسطينيين على المشاركة فى الاحتجاجات المسماة "مسيرة العودة الكبرى". وتصاعد الدخان الأسود فوق الحدود نتيجة حرق المتظاهرين لإطارات السيارات.