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عريقات: نقل السفارة الأمريكية للقدس احتفال بدفن عملية السلام

الإثنين، 14 مايو 2018 06:16 م
عريقات: نقل السفارة الأمريكية للقدس احتفال بدفن عملية السلام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
رام الله (أ ش أ)
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية غير الشرعى إلى مدينة القدس المحتلة، هو احتفال بدفن عملية السلام وخيار الدولتين.

وأكد عريقات، فى حديث لتلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، أن إدارة ترامب تدفع المنطقة شعوبًا وحدودًا إلى العنف والفوضى وإراقة الدماء، ووصلت لمرحلة الانحطاط السياسى.

وتابع "اليوم نشاهد أبناء الشعب الفلسطينى يقفون هذا الموقف وبهذه العزة والتضحيات، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تدرك تمامًا أن السلام لا يتأتى بالسيف ولا بالقوة ولا بجرائم الحرب، السلام يبنى على أسس العدل، وهؤلاء فى هذا الاحتفال إنما يغيبون العدل ويغيبون قواعد السلام ويؤسسون لمرحلة مقبلة عنوانها المزيد من العنف والتطرف.

وشدد على أن القدس عربية وستبقى كذلك، منوها أن من يحضر الاحتفال اليوم هم الأمريكان والكونجرس والذين يدفع لهم من قبل الأمريكان، فقد غابت أكثر من 70 دولة وهذا يدل على أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تؤدى إلى أى نتائج.

وأكد أن السفارة الأمريكية فى القدس هى بؤرة استيطانية جديدة وهى إلى زوال، مشددا على أن المجازر التى ترتكب بحق أبناء شعبنا لن تزيدنا إلا صمودا وتكريس إرادتنا على الأرض.

 


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