طائرتان إغاثيتان سعوديتان تصلان إلى سقطرى اليمنية

طائرتان إغاثيتان سعوديتان تصلان إلى سقطرى اليمنيةالإثنين، 14 مايو 2018 05:00 م
الطيران السعودى
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وصلت طائرتا إغاثة إلى جزيرة "سقطرى" اليمنية قادمة من السعودية، اليوم الاثنين، محملتين بمواد طبية وإغاثية تزن 20 طنا، ضمن العمل المشترك الذى يقوم به برنامج إعادة إعمار اليمن.
وأكد محمد آل جابر المشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن السفير السعودى لدى اليمن، أن فريقا هندسيا من البرنامج، وفريقا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يرافقهم وزير الأشغال العامة ونائب رئيس لجنة المتابعة والتنسيق اليمني، نفذوا مهمة سير العمل على إيصال هذا الجسر الإغاثي، لتلبية الاحتياجات التنموية والإغاثية.
يأتى هذا ضمن خطة البرنامج الذى يشمل أعمالا إغاثية وإنسانية وتنمية مشاريع، بحسب حاجة المنطقة وسكانها.
وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن، أمس، وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية.
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