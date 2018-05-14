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الإثنين، 14 مايو 2018 09:21 ص
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طائرة إسرائيلية تلقى مواد حارقة وغازات سامة فوق مخيمات العودة على حدود قطاع غزة

الإثنين، 14 مايو 2018 08:08 ص
طائرة إسرائيلية تلقى مواد حارقة وغازات سامة فوق مخيمات العودة على حدود قطاع غزة حدود قطاع غزة مع إسرائيل
أ ش أ
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ألقت طائرة إسرائيلية صغيرة مسيرة صباح اليوم الاثنين، موادا حارقة وغازات سامة فوق مخيمات العودة على حدود قطاع غزة الشرقية، وتوغلت آليات عسكرية فى الأراضى الزراعية الحدودية وسط أعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية وأسلاكا شائكة وضخت مياها عادمة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تحاول خلال الساعات الأخيرة بعدة وسائل التأثير على المظاهرات الحاشدة المنوى خروجها اليوم فى ذكرى النكبة، واحتجاجا على فتح السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة.


وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال ألقت أيضا منشورات تحريضية، كما أطلقت فى أكثر من مرة قنابل غاز بشكل مكثف ونار تجاه المتظاهرين، وأقدمت قوات الاحتلال أيضا على حرق "الكاوتشوك" فى المخيم الجديد بمنطقة "أبو ريدة" شرق بلدة خزاعة.


وأكدت أن تعزيزات عسكرية من ناقلات جنود وتمركز قناصة الاحتلال شوهدوا خلف السواتر الترابية على مقربة من السياج الحدودى شمال وشرق القطاع وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع فى أجواء غزة.


وتستعد الجماهير الفلسطينية اليوم الاثنين للمشاركة فى "مليونية العودة" بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار احياء لنكبة الشعب الفلسطينى، ورفضا لنقل السفارة الامريكية للقدس، ضمن فعاليات مسيرات العودة التى انطقلت فى 30 مارس الماضى بالتزامن مع ذكرى " يوم الأرض ".


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